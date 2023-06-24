Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении техники ЧВК «Вагнер» по их территории

Жители призваны не покидать свои дома.

Техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности населения. Также губернатор отметил, что никаких сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

«С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в Оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно», — говорится в сообщении.

Артамонов напомнил, что жителям рекомендуется не покидать своих домов, а также отказаться от поездок на любом транспорте.

«Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие», — заключил он.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость.