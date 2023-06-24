На помощь всем: бригады скорой помощи начали дежурить на трассе М-4

Минздрав: на трассе М-4 в южных регионах страны начали дежурство бригады скорой помощи
Фото: © РИА Новости / Макс Ветров
Все виды помощи будут оказываться в полном объеме.
Бригады скорой медицинской помощи дежурят на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает Минздрав России в Telegram-канале.
В ведомстве уточняют, что автомобили также дежурят в местах скопления людей в Ростовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Московской областях также организовано усиление дежурных смен.
«Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России в круглосуточном режиме ведет мониторинг ситуации. Команда специалистов центра в случае необходимости готова оперативно выдвинуться в очаг происшествия для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что гражданам можно обращаться за помощью к медработникам при плохом самочувствии и даже из-за жары. Все виды помощи будут оказываться в полном объеме.
Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как по федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники.
- 24 июн
- Глава МИД Кении заявил о солидарности с Москвой в усилиях по обеспечению порядка
- 24 июн
- ЦИК выразила поддержку Путину и призвала россиян к сплочению
- 24 июн
- «Вас обманули»: губернатор Тверской области обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
- 24 июн
- До особого распоряжения: какие парки и музеи временно закрыли в Москве?
- 24 июн
- МИД: Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности
- 24 июн
- Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
- 24 июн
- Автобусное сообщение с Липецкой областью временно ограничено
- 24 июн
- Приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в направлении Москвы
- 24 июн
- Политолог Солонников: Важно продемонстрировать единство и не дать России развалиться
- 24 июн
- МИД РФ предостерег Запад от любых намеков на использование ситуации в своих целях
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?