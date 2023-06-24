По федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 5 588 0

О перекрытии трассы сообщили власти Воронежской и Ростовской областей, в регионах усилены меры безопасности.

По федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Читайте нас в: Дзен Новости

По Федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники, сообщают представители правительства Воронежской области. Жителей региона просят временно не пользоваться трассой и своими автомобилями. В ведомстве отметили, что ситуация под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области.

Движение автомобилей по трассе М-4 «Дон» в сторону административного центра Аксай на выезде из Ростова-на-Дону перекрыто. Правоохранители останавливают машины в самом Аксае, направляющиеся в сторону Новочеркасска и Новошахтинска и направляют обратно в город. Как сообщает ТАСС, на всех полицейских постах усилены меры безопасности. Въезд в Ростов также строго регулируется, транспортные средства пропускают по одной полосе по очереди, грузовики тщательно проверяют.

Напряженность в регионе связана с ситуацией вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ возбудила против него уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), воспользовавшись напряженностью, начали подготовку к наступлению на артемовском направлении.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:31
Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
5:59
Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать провал контрнаступления
5:19
По федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники
5:01
Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей не выходить из дома
4:41
В Москве усилили меры безопасности
4:05
Радость сквозь годы: Как менялся праздник «Алые паруса» с 1968-го по 2023-й

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео