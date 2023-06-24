По федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники

По Федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники, сообщают представители правительства Воронежской области. Жителей региона просят временно не пользоваться трассой и своими автомобилями. В ведомстве отметили, что ситуация под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области.

Движение автомобилей по трассе М-4 «Дон» в сторону административного центра Аксай на выезде из Ростова-на-Дону перекрыто. Правоохранители останавливают машины в самом Аксае, направляющиеся в сторону Новочеркасска и Новошахтинска и направляют обратно в город. Как сообщает ТАСС, на всех полицейских постах усилены меры безопасности. Въезд в Ростов также строго регулируется, транспортные средства пропускают по одной полосе по очереди, грузовики тщательно проверяют.

Напряженность в регионе связана с ситуацией вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ возбудила против него уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), воспользовавшись напряженностью, начали подготовку к наступлению на артемовском направлении.