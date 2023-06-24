ЦИК выразила поддержку Путину и призвала россиян к сплочению

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 159 0

В ЦИК заявили о готовности в полной мере обеспечивать права российских граждан.

ЦИК выразила поддержку Путину и призвала россиян к сплочению

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

Центральная избирательная комиссия выразила слова поддержки главе РФ Владимиру Путину на фоне ситуации в стране. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале государственного органа.

В ведомстве напомнили, что гарантом населения являются Конституция, президент, Федеральное Собрание, правоохранительные органы и российская армия. В ЦИК заявили о своей готовности в полной мере обеспечивать права российских граждан.

«В соответствии с принципами народовластия и правового государства», — указано в публикации.

Избирательная комиссия обратилась к россиянам и призвала их сплотиться для решительно отпора мятежникам. В ведомстве обратили внимание на то, что российские военные в зоне СВО продолжают бороться за будущее Отечества, за свободу и независимость родной страны.

В заключение в ЦИК добавили, что сохранение культуры и ценностей России остается важным вектором деятельности Вооруженных сил РФ. За это они тоже сражаются сегодня.

Глава государства утром 24 июня выступил с обращением к нации после призыва основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу. Путин пообещал россиянам сделать все возможное, чтобы отстоять страну. Вооруженные силы РФ и другие ответственные органы получили приказы. Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и ряде других регионов.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД заверил, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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