МИД: Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Российские дипломаты предостерегли западные страны от попыток использовать ситуацию в РФ в своих русофобских целях.

МИД: Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Тема:
Обращение президента РФ Владимира Путина Мятеж ЧВК Вагнер

Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ в связи с текущей внутриполитической ситуацией.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшая в стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает главу государства Владимира Путина.

«Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — говорится в заявлении МИД.

Российские дипломаты также предостерегли западные страны от попыток использования внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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