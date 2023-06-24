Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
Стороны пришли к определенным договоренностям.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Уточняется, что переговоры длились в течение одного дня.
«В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что был определен «выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Бойцам ЧВК «Вагнер» между тем дали гарантии безопасности.
Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными.
Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.
ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Российском военно-историческом обществе выступили со словами поддержки президента РФ Владимра Путина и резким осуждением провокации ЧВК «Вагнер».
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