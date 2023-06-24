Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 1 024 0

Стороны пришли к определенным договоренностям.

Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина Режим КТО в Москве и Подмосковье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Уточняется, что переговоры длились в течение одного дня.

«В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что был определен «выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Бойцам ЧВК «Вагнер» между тем дали гарантии безопасности.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными.

Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Российском военно-историческом обществе выступили со словами поддержки президента РФ Владимра Путина и резким осуждением провокации ЧВК «Вагнер».

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
24 июн
«Необходимо остановить смуту»: военные ТОФ записали видеообращение Путину
24 июн
Родион Газманов: Нельзя, чтобы в штабах НАТО и Украины открывали шампанское
24 июн
В РВИО осудили преступную попытку совершения военного мятежа в России
24 июн
Собянин предупредил о возможном перекрытии отдельных дорог в Москве
24 июн
Захарова призвала бойцов ЧВК «Вагнер» к единению со страной: «В единстве — правда»
24 июн
В Минпросвещения создан Оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах
24 июн
Политолог Светов: Военный мятеж должен быть подавлен
24 июн
РКК перевел работу психологической поддержки в круглосуточный режим
24 июн
Губернатор Подмосковья запретил проведение всех массовых мероприятий до 1 июля
24 июн
Глава МИД Кении заявил о солидарности с Москвой в усилиях по обеспечению порядка
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
20:14
«Необходимо остановить смуту»: военные ТОФ записали видеообращение Путину
20:01
Родион Газманов: Нельзя, чтобы в штабах НАТО и Украины открывали шампанское
19:58
Киев вышел из соглашения с Москвой о трудовой деятельности и соцзащите граждан
19:48
В РВИО осудили преступную попытку совершения военного мятежа в России
19:47
Собянин предупредил о возможном перекрытии отдельных дорог в Москве

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Академик Инзарцев: корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео