В РВИО осудили преступную попытку совершения военного мятежа в России

В историческом обществе указали на явное пособничество западных спецслужб в организации мятежа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В Российском военно-историческом обществе выступили со словами поддержки президента РФ Владимра Путина и резким осуждением провокации ЧВК «Вагнер». Соответствующее сообщение появилось на сайте РВИО.
Авторы публикации назвали преступной попытку утроить вооруженный мятеж на территории России. По их словам, страна подверглась давлению, нацеленному на ее раздробление. «Удар», который был нанесен бойцами ЧВК «Вагнер», стал настоящим предательством, отмечается в сообщении.
«Мы категорически осуждаем любые попытки военного мятежа и смуты!» — написано в материале.
В РВИО провели параллели с Февральской революцией 1917 года, когда началась кровопролитная Гражданская война. В обществе напомнили, что тогда более 12 миллионов человек были убиты.
Авторы назвали главную задачу российского народа сегодня. По их мнению, необходимо поддержать президента РФ и помочь своим сплочением Вооруженным силам страны, которые ведут боевые действия в зоне СВО ради будущего Родины.
В условиях военного времени гражданский конфликт недопустим, подчеркнули в РВИО. По их мнению, в сложившихся условиях — это преступление.
Глава государства утром 24 июня выступил с обращением к нации после призыва основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу. Путин пообещал россиянам сделать все возможное, чтобы отстоять страну. Вооруженные силы РФ и другие ответственные органы получили приказы. Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и ряде других регионов.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК выразила поддержку Путину и призвала россиян к сплочению.
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