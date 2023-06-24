Собянин предупредил о возможном перекрытии отдельных дорог в Москве

В ближайшее время в Москве возможно полное или частичное перекрытие дорог в отдельных кварталах. Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

«Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах», — обратился он к горожанам в своем Telegram-канале.

Собянин призвал москвичей своевременно сообщать по номеру 112 о нештатных ситуациях и происшествиях и отметил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем в связи со сложной обстановкой в регионе и в целях минимизации рисков. Работать в этот день будут только органы власти, городские службы, предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса.

В этот же день в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции, в связи с попыткой вооруженного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальной информации.