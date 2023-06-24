Песков: Путин гарантировал отъезд Пригожина в Белоруссию

Президент России Владимир Путин гарантировал отъезд основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чем именно займется Пригожин в сопредельном государстве — не уточнялось.

Вместе с тем, известно, что режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен в самое ближайшее время.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Бойцы ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону

Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.