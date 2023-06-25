В Москве заявили о штатной работе городского транспорта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

В Дептрансе отметили, что ситуационный центр держит под контролем движение транспорта в круглосуточном режиме.

В Москве заявили о штатной работе городского транспорта

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Сообщения об ограничении общественного транспорта в Москве не соответствуют действительности, заявили в столичном Дептрансе. Метро, МЦК, МЦД, пригородный железнодорожный транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают в штатном режиме.

В столичном департаменте отметили, что ситуационный центр держит под контролем движение транспорта в столице и работает круглосуточно. Кроме того, до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что многие сообщение в сети и СМИ могут не соответствовать действительности. Он призвал доверять только официальной информации.

До этого стало известно, что ранее введенный в столице режим контртеррористической операции (КТО) будет снят в ближайшее время. Особое положение вводилось из-за напряженной ситуации после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Липецкой области также приступили к отмене ранее введенных ограничений.

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