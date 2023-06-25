В Кремле сообщили о снятии режима КТО в ближайшее время

Режим контртеррористической операции (КТО) будет в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе внеочередного брифинга.

Особое положение вводилось из-за напряженной ситуации после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Песков отметил, что инцидент никак не повлияет на ход спецоперации, проводимой на Украине.

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Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.