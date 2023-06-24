В Липецкой области приступили к отмене ранее введенных ограничений

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

В ближайшее время откроется движение на региональных трассах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области приступили к отмене ранее введенных ограничений

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

В ближайшее время будут отменены введенные ранее ограничения в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он отметил, что текущий день был непростым для страны.

«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах», — написал он.

Он также поблагодарил коллег и жителей региона, отметив, что все встали на защиту интересов России и сделали это с честью и достоинством.

24 июня в нескольких регионах России ввели режим КТО после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией. В тот же день президент РФ Владимир Путин утром выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал попытки мятежа и напомнил, что сейчас как никогда важно быть сплоченными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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