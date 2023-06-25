Ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний выпускников из Нижнего Новгорода
Что пожелали выпускники из другого города?
Фото, видео: 5-tv.ru
Перед самым окончанием концертной программы на Дворцовой площади ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу, в которую поместили свои желания выпускники из Нижнего Новгорода.
Оказалось, что сегодня в этом городе ровесники выпускников праздновали День молодежи и положили все свои желания и мечты в специальную капсулу, которая отправилась в Северную столица.
«Это кораблик!» — закричал Хрусталев. Действительно, все свои пожелания ребята оставили в бумажном корабле с алыми парусами.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ведущие «Алых парусов» призвали выпускников оставить страну в чистоте для потомков.
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