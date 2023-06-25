Ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний выпускников из Нижнего Новгорода

Перед самым окончанием концертной программы на Дворцовой площади ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу, в которую поместили свои желания выпускники из Нижнего Новгорода.

Оказалось, что сегодня в этом городе ровесники выпускников праздновали День молодежи и положили все свои желания и мечты в специальную капсулу, которая отправилась в Северную столица.

«Это кораблик!» — закричал Хрусталев. Действительно, все свои пожелания ребята оставили в бумажном корабле с алыми парусами.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ведущие «Алых парусов» призвали выпускников оставить страну в чистоте для потомков.