«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал»: Gafur дал совет выпускникам
Музыкант признался, что его поразил масштаб мероприятия и свободный вайб выпускников.
Фото, видео: 5-tv.ru
Певец Gafur до сих пор испытывает невероятные эмоции не только от своего выступления на «Алых парусах», но и того, как его встретил прекрасный Петербург.
«Вообще мне очень нравится Питер, сегодня я приехал на „Сапсане“, просто от погоды я в восторге, просто в 10 часов, 11 часов вечера тепло, светло и еще такое мероприятие. Молодежь Питера сегодня кайфует», — сказал артист.
Gafur посоветовал выпускникам верить в себя и никого не слушать.
«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал. Поэтому верьте в себя, слушайте себя, только вперед и вас все получится», — заявил музыкант.
Кстати, он исполнил свою первую в жизни песню на публике именно на выпускном вечере, поэтому для него этот праздник еще более важен. Знаменитость признался, что на «Алых парусах» его удивил масштаб, очень понравился вайб и молодежь, которая абсолютно свободно и без комплексов танцевала и веселилась всю ночь напролет.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.
Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как группа «Чайф» вспомнили свои выпускные.
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