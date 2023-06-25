«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал»: Gafur дал совет выпускникам

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Музыкант признался, что его поразил масштаб мероприятия и свободный вайб выпускников.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Алые паруса 2023

Певец Gafur до сих пор испытывает невероятные эмоции не только от своего выступления на «Алых парусах», но и того, как его встретил прекрасный Петербург.

«Вообще мне очень нравится Питер, сегодня я приехал на „Сапсане“, просто от погоды я в восторге, просто в 10 часов, 11 часов вечера тепло, светло и еще такое мероприятие. Молодежь Питера сегодня кайфует», — сказал артист.

Gafur посоветовал выпускникам верить в себя и никого не слушать.

«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал. Поэтому верьте в себя, слушайте себя, только вперед и вас все получится», — заявил музыкант.

Кстати, он исполнил свою первую в жизни песню на публике именно на выпускном вечере, поэтому для него этот праздник еще более важен. Знаменитость признался, что на «Алых парусах» его удивил масштаб, очень понравился вайб и молодежь, которая абсолютно свободно и без комплексов танцевала и веселилась всю ночь напролет.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как группа «Чайф» вспомнили свои выпускные.

Тема:
Алые паруса 2023
25 июн
«Доверять своему сердцу»: солист Buritо рассказал про главный жизненный принцип
25 июн
Трепет внутри и предвкушение грандиозного: как выпускники из Мариуполя оценили «Алые паруса»
25 июн
«Удивительно, волшебно»: праздник «Алые паруса» посетил гость из Сирии
25 июн
«Сохранить школьную дружбу»: группа «Чайф» вспомнила свои выпускные
25 июн
«Летите пташки»: что солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам?
25 июн
«Самый трогательный вечер»: выпускник поделился впечатлениями от «Алых парусов»
25 июн
Ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний выпускников из Нижнего Новгорода
25 июн
Выпускников от имени бабушек и дедушек поздравила группа «Чайф», ставшая хедлайнером «Алых парусов»
25 июн
«Пошла жара»: Gyazov$ Brother$ горячо исполнили свои лучшие хиты
25 июн
LYRIQ позавидовал выпускникам на «Алых парусах-2023»: «У меня такого не было»
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Наталья Сенчукова раскрыла детали развода сына: «О свадьбе разговоров долго не будет»
4:00
Петр Солнцеворот: почему 25 июня нельзя ложиться спать раньше полуночи
3:48
Нежеланные гости: как предотвратить появление тараканов в квартире
3:43
«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал»: Gafur дал совет выпускникам
3:34
«Доверять своему сердцу»: солист Buritо рассказал про главный жизненный принцип
3:25
Дерматолог назвала эффективные способы борьбы с запахом пота

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2023»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео