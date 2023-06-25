Жена звезды «Дома-2» Андрея Чуева ответила на обвинения в пиаре на разводе: «Не угадали»

Блогер после громкого заявления о расставании решила дать шанс супругу. Но не все поклонники сочли всю эту историю за правду.

Жена экс-участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Андрея Чуева — Виктория — меньше чем через неделю после объявления о разводе сообщила, что решила сохранить семью. Но вместо поддержки получила шквал критики и осуждения.

До этого в социальной сети она рассказала, что решение расстаться было принято без ссор, скандалов, криков и обид. Она поблагодарила супруга за проведенные годы вместе, сына, заботу, веру и осуществление своих мечт. Но спустя несколько дней передумала. Снова вышла на связь с поклонниками и рассказала, что решила дать любимому еще один шанс.

Заверила подписчиков, что супруг искренне раскаялся и сказал те слова, которые она все эти годы ждала. Но интернет-пользователи не поверили в ее слова, а приняли за сказку. По их мнению, пара разыграла спектакль, чтобы привлечь к себе внимание. Блогер, в свою очередь, молчать не стала.

«Если бы я хотела это сделать для денег, я бы продавала сборник сейчас, а не недели через две, когда он будет готов. Поэтому уж извините. Те, кто думает, что это хайп, вы не угадали», — отреагировала Чуева.

Более оправдываться она не стала, вместо этого отправилась с мужем и сыном в жаркий Дубай.

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