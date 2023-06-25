«Не смущало»: актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен

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Полина Долгова
Полина Долгова 211 0

Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями съемок в интимной сцене фильма «Без обид»

«Не смущало»: актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ralf Müller

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На удивление съемочная группа отговаривала актрису от обнаженных сцен.

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс пытались отговорить сниматься обнаженной в ее новом фильме «Без обид», пишет Variety.

По словам знаменитости, в картине есть кадры, в которых она предстала без одежды. В частности это сцена на пляже, где ее героиня дерется с другим персонажем.

На удивление съемочная группа не поддерживала такое решение и пыталась убедить актрису убрать «обнаженку» из фильма. Коллеги постоянно спрашивали ее, точно ли она уверена в своем решении. Однако, по словам звезды, все получилось «весело».

«Мои близкие и моя команда повели себя должным образом и постоянно спрашивали, уверена ли я в своем решении. Они не хотели, чтобы я снималась обнаженной. А меня это вообще не смущало», — рассказала 32-летняя актриса.

А чего стесняться? Около десяти лет назад откровенные фото Дженнифер Лоуренс и еще десятков знаменитостей утекли через iCloud в сеть.

Также в числе пострадавших оказались: Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Кейт Аптон, Скарлетт Йоханссон, Рианны, Аврил Лавин, Вайноны Райдер, Виктории Джастис, Мэри Элизабет Уинстед и другие.

«Без обид» — это комедия для подростков, в этом фильме персонажу Лоуренс платят за то, чтобы она встречалась с 19-летним Перси и помогала ему раскрепоститься перед поступлением в колледж. Картина вышла в мировой прокат 23 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах.

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«Не смущало»: актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен

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