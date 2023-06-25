В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Луганска ракетами Storm Shadow

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Украинские боевики уже «традиционно» используют франко-британские ракеты для ударов по целям, отдаленным от линии боевого соприкосновения.

В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Луганска ракетами Storm Shadow

Фото: © РИА Новости

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Украинские боевики обстреляли окраины Луганска, по предварительным данным, крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, прилет был юго-западнее Луганска. Откуда велся обстрел, сейчас выясняется, однако использовались, скорее всего, уже «традиционные» ракеты Storm Shadow, отметил Марочко.

Он пояснил, что никакие другие боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут долететь до Луганска из-за большого расстояния от линии боевого соприкосновения.

Два дня назад украинские боевики применяли франко-британские ракеты Storm Shadow для ударов по Геническу и Скадовску в Херсонской области, а до этого дальнобойные боеприпасы использовали для атаки на Чонгарский мост.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 июня заявил, что Киев планирует ударить по Крыму и другим регионам России ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили склад с дальнобойными ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области.

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