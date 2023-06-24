Российские военные уничтожили склад с дальнобойными ракетами Storm Shadow

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Игорь Рязов
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ВС РФ уничтожили склад с ракетами Storm Shadow в ответ на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Удар стал ответом на попытку ВСУ разбомбить Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область и Крым.

Российские военные уничтожили склад с дальнобойными ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Боевики ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом, примерно в пять часов утра 22 июня. Врио главы региона говорил, что для этого были использованы дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства. Мост устоял, его ремонтируют.

В Минобороны РФ добавили, что в течение 23 июня боевики ВСУ продолжали безуспешные попытки контрнаступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Все атаки были отражены.

Широко анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. Основной удар пришелся на запорожский участок фронта, куда бросили в бой украинские бригады, подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной бронетехникой.

За прошедшие с тех пор три недели ВСУ нигде не удалось добиться заметного успеха, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. Украинские боевики понесли большие потери: как среди личного состава, так и среди западной бронетехники.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что ВКС РФ нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ и поразили авиационную технику украинских боевиков на двух аэродромах.

Тема:
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