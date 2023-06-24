Российские военные уничтожили склад с дальнобойными ракетами Storm Shadow
ВС РФ уничтожили склад с ракетами Storm Shadow в ответ на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Удар стал ответом на попытку ВСУ разбомбить Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область и Крым.
Российские военные уничтожили склад с дальнобойными ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow», — сообщил представитель оборонного ведомства.
Боевики ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом, примерно в пять часов утра 22 июня. Врио главы региона говорил, что для этого были использованы дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства. Мост устоял, его ремонтируют.
В Минобороны РФ добавили, что в течение 23 июня боевики ВСУ продолжали безуспешные попытки контрнаступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Все атаки были отражены.
Широко анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. Основной удар пришелся на запорожский участок фронта, куда бросили в бой украинские бригады, подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной бронетехникой.
За прошедшие с тех пор три недели ВСУ нигде не удалось добиться заметного успеха, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. Украинские боевики понесли большие потери: как среди личного состава, так и среди западной бронетехники.
Ранее 5-tv.ru также сообщал, что ВКС РФ нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ и поразили авиационную технику украинских боевиков на двух аэродромах.
- 24 июн
- В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
- 24 июн
- ВКС РФ нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ
- 24 июн
- Пушилин: российские силы в ДНР отражают атаки ВСУ, находятся на своих местах
- 24 июн
- Губернатор Севастополя Развожаев: город поддерживает президента России
- 24 июн
- Точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 24 июн
- Боевики ВСУ оказались разочарованы из-за несбывшихся ожиданий от контрнаступления
- 24 июн
- ВС России уничтожили САУ Paladin ВСУ на Купянском направлении
- 24 июн
- Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать провал контрнаступления
- 24 июн
- Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
- 24 июн
- В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?