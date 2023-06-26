«Личная неприязнь»: звезда «Дома-2» Овсепян заявила, что косметолог изуродовала ее лицо

Девушка пришла к специалисту, чтобы сделать пернаментный макияж бровей. Однако результат процедуры оказался плачевным. Что произошло?

Звезда «Дома-2» Оксана Овсепян опубликовала в личном блоге результат работы косметолога с ее лицом. Вид поверг многих в шок — по утверждению блогера, врач из-за неприязни намеренно «испортила» ей лицо.

«Вчера мастер, которая мне сделала брови и стрелки, перманентный макияж, позвонила мне и призналась, что специально сделала мне такие кривые брови и стрелки. У нее личная неприязнь ко мне. Я всю ночь не спала и плакала. Как можно так, мы же девушки, коллеги», — написала знаменитость.

Фото: Instagram* / oksana_ovsepyan_111

Зрелище действительно ужасает, но вот только подписчики не особо верят Овсепян.

«Мне кажется, что у вас что-то с головой»;

«Когда уже завралась! Видно, что придумывает»;

«После таких постов становится понятно, что все ради пиара», — написали возмущенные пользователи.

Они указали, что девушка не назвала имя мастера, который с ней это сделал. Также Овсепян сама является специалистом в этой сфере. Она продает курсы, которые призваны научить желающих осуществлять похожие процедуры. После этого неудачного опыта она заявила, что цена уроков останется такой же, призвав подписчиков учиться у «настоящего профессионала».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лада Дэнс рассказала о «пластике» на лице.

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