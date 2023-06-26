КГБ Белоруссии: Запад готовит боевиков для захвата власти в стране

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

В КГБ Белоруссии заявили, что знают о сотрудниках западных спецслужб, готовящих боевиков для захвата власти

КГБ Белоруссии: Запад готовит боевиков для захвата власти в стране

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Представитель спецслужбы подчеркнул, что республика готова к отражению этих угроз.

Белоруссии известны личности иностранцев, которые готовят за рубежом боевиков для вооруженного вторжения на территорию республики с целью захвата власти. Об этом заявил замглавы следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек.

«Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности, — добавил Бычек. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Минск обладает достаточными возможностями для нейтрализации угроз. Преступников, по его информации, готовят на базе вооруженных формирований и различных спецподразделений на территории Польши, Литвы и Украины.

По его данным, после первичной подготовки боевики проходят «обкатку» на поле боя на востоке Украины, а затем становятся инструкторами, готовят теракты и создают планы по вторжению в Белоруссию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше готовят белорусов для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
КГБ Белоруссии: Запад готовит боевиков для захвата власти в стране
2:34
Начальник почтового отделения на Камчатке украла из кассы почти четыре миллиона рублей
2:14
Четыре пенсионерки отравились химикатами в пансионате в Якутии
1:58
МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для объявления выговора
1:36
Очередное гонение: под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
1:19
«Личная неприязнь»: звезда «Дома-2» Овсепян заявила, что косметолог изуродовала ее лицо

Сейчас читают

Момент падения человека из окна при пожаре в Королеве попал на видео (18+)
«Нас оглушило»: очевидцы рассказали о взрыве машины во дворе жилого дома в Москве
Умер португальский актер Луиш Алелуйя
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео