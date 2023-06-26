КГБ Белоруссии: Запад готовит боевиков для захвата власти в стране

Представитель спецслужбы подчеркнул, что республика готова к отражению этих угроз.

Белоруссии известны личности иностранцев, которые готовят за рубежом боевиков для вооруженного вторжения на территорию республики с целью захвата власти. Об этом заявил замглавы следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек.

«Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности, — добавил Бычек. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Минск обладает достаточными возможностями для нейтрализации угроз. Преступников, по его информации, готовят на базе вооруженных формирований и различных спецподразделений на территории Польши, Литвы и Украины.

По его данным, после первичной подготовки боевики проходят «обкатку» на поле боя на востоке Украины, а затем становятся инструкторами, готовят теракты и создают планы по вторжению в Белоруссию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше готовят белорусов для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.