Лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф скончался в возрасте ста лет

Ученый стал одним из создателей литий-ионных аккумуляторов и навсегда оставил свой след в науке.
Фото: AP / Alastair Grant
Американский ученый, специалист в области физики и химии Джон Гуденаф скончался в возрасте ста лет. До 101-го дня рождения он не дожил ровно месяц. Сообщение о потере для всего мира появилось на сайте Университета Техаса, которому он служил многие годы.
Гуденаф родился в 1922 году в Германии. На протяжении своей жизни он работал в ведущих американских и английских научных центрах, возглавлял лабораторию неорганической химии в Оксфорде.
Гуденаф получил всемирную известность за свою разработку. Он стал одним из трех создателей литий-ионной батареи.
Открытия ученого легли в основу современных изобретений, в частности мобильных, компьютеров и электромобилей. В 2019 году он стал лауреатом Нобелевской премии за свое открытие, разделив ее с коллегами.
25 июля Гуденафу мог исполниться 101 год. Причина его смерти не называется.
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