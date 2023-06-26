Место крушения батискафа «Титан» сняли из космоса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

«Роскосмос» опубликовал снимок из космоса с местом трагедии с батискафом «Титан»

Место крушения батискафа «Титан» сняли из космоса

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

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В публикации отмечается, что корпус аппарата, скорее всего, «схлопнулся» из-за большого давления на глубине.

Снимок из космоса места, где потерпел крушение направлявшийся к затонувшему пароходу «Титаник» батискаф «Титан», опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Фото сделал космический аппарат «Канопус-В» в районе Северной Атлантики, где завершились поиски пропавшего батискафа. В публикации отмечается, что экипаж «Титана», скорее всего, мгновенно погиб из-за поломки и последующего «схлопывания» корпуса батискафа

«На каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда нашли часть его обломков», — говорится в сообщении.

Также в «Роскосмосе» указали на то, что туристическая компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф, не впервые организовывала погружение к «Титанику» — за два года она безопасно доставила туда около 80 человек.

Об исчезновении глубоководного аппарата было объявлено 19 июня. Батискаф направлялся к обломкам парохода «Титаник», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине около 3,8 тысячи метров. Менее чем через два часа после погружения судно перестало выходить на связь. В результате поисков «Титана» и его экипажа обнаружить удалось лишь обломки батискафа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный под псевдонимом MrBeast YouTube-блогер Джимми Дональдсон, заявил, что мог погибнуть в батискафе «Титан».

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