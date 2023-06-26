Место крушения батискафа «Титан» сняли из космоса
«Роскосмос» опубликовал снимок из космоса с местом трагедии с батискафом «Титан»
Фото: www.globallookpress.com / ABACA
В публикации отмечается, что корпус аппарата, скорее всего, «схлопнулся» из-за большого давления на глубине.
Снимок из космоса места, где потерпел крушение направлявшийся к затонувшему пароходу «Титаник» батискаф «Титан», опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».
Фото сделал космический аппарат «Канопус-В» в районе Северной Атлантики, где завершились поиски пропавшего батискафа. В публикации отмечается, что экипаж «Титана», скорее всего, мгновенно погиб из-за поломки и последующего «схлопывания» корпуса батискафа
«На каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда нашли часть его обломков», — говорится в сообщении.
Также в «Роскосмосе» указали на то, что туристическая компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф, не впервые организовывала погружение к «Титанику» — за два года она безопасно доставила туда около 80 человек.
Об исчезновении глубоководного аппарата было объявлено 19 июня. Батискаф направлялся к обломкам парохода «Титаник», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине около 3,8 тысячи метров. Менее чем через два часа после погружения судно перестало выходить на связь. В результате поисков «Титана» и его экипажа обнаружить удалось лишь обломки батискафа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный под псевдонимом MrBeast YouTube-блогер Джимми Дональдсон, заявил, что мог погибнуть в батискафе «Титан».
- 26 июн
- Известный блогер MrBeast едва не погиб на «Титане»: «Я мог быть на нем»
- 26 июн
- Потерявшая мужа и сына на «Титане» вдова разрыдалась на интервью: «Уступила ему свое место»
- 25 июн
- Друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения
- 25 июн
- «Быстро, всего за долю миллисекунды»: как погибли члены экипажа батискафа «Титан»
- 25 июн
- Загадка «Титана»: после крушения батискафа к трагедии возникает все больше вопросов
- 24 июн
- Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа недалеко от «Титаника»
- 24 июн
- Напоминает о себе: Пентагон зафиксировал взрыв возле места, где пропал батискаф
- 24 июн
- Академик Инзарцев: корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин
- 24 июн
- Пользователи TikTok показали на видео, как мог выглядеть взрыв на батискафе «Титан»
- 24 июн
- Экс-капитан атомной подлодки назвал причину разрушения батискафа «Титан»
Читайте также
38%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?