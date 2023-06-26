Известный блогер MrBeast едва не погиб на «Титане»: «Я мог быть на нем»

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Игорь Рязов
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Блогер MrBeast отказался от погружения на батискафе «Титан» за две недели до трагедии

Известный блогер MrBeast едва не погиб на «Титане»: «Я мог быть на нем»

Фото: www.globallookpress.com / Casey Flanigan

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Звезда YouTube Джимми Дональдсон показал приглашение, которое ему отправил один из погрузившихся к обломкам «Титаника» мужчин. Он пытался убедить блогера присоединиться.

Известный YouTube-блогер Джимми Дональдсон, больше известный под псевдонимом MrBeast, мог погибнуть в батискафе «Титан». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«В начале этого месяца меня пригласили покататься на батискафе „Титан“, но я отказался. Страшно, что я мог быть на нем», — написал MrBeast.

Свое сообщение блогер сопроводил скрином приглашения, которое ему отправил в мессенджере один из отправившихся в экспедицию мужчин. За две недели до трагедии он пытался убедить звезду YouTube присоединиться к команде.

«Я собираюсь спуститься к „Титанику“ на глубоководном аппарате в этом месяце. Команда будет в восторге, если вы присоединитесь к ней», — говорится в приглашении.

Приглашение на батискаф-убийцу блогеру MrBeast отправил кто-то из пяти человекПриглашение на батискаф-убийцу блогеру MrBeast отправил кто-то из пяти человек. Фото: Twitter / MrBeast

MrBeast не уточнил, кто именно отправил ему сообщение. Это мог быть кто-то из следующих пятерых: 58-летний бизнесмен Хэмиш Хардинг из Великобритании, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, 61-летний бизнесмен Стоктон Раш и 77-летний французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Все перечисленные погибли 18 июня в результате разрушения батискафа при погружении ко дну Атлантического океана. Они хотели посмотреть там на обломки парохода «Титаник». Билеты для отправки в экспедицию стоили по 250 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерявшая мужа и ребенка на «Титане» вдова разрыдалась во время интервью. Она заявила, что сама должна была находиться в батискафе, но уступила место 19-летнему сыну.

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