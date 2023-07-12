«Я абсолютно в себе не был уверен»: чувства IVAN перед «Евровидением»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 17 0

Певец IVAN не был уверен в своих собственных силах перед «Евровидением»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Участие в конкурсах с самого детства, так и не помогло знаменитости обрести должную закалку.

IVAN не был уверен в своих собственных силах с самого детства, и это продолжалось вплоть до «Евровидения». Об этом певец эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию IVAN, на своем первом музыкальном конкурсе — районном смотре художественной самодеятельности, где певец выступал с песней «Трава у дома» группы «Земляне», он до конца не верил в то, что может выиграть.

«И тут мне дают первое место, зачитывают мою фамилию. Я, мне кажется, просто летел к этому диплому. В тот момент гравитации не существовало», — смеется IVAN.

Несмотря на победу, неуверенность все равно продолжала преследовать артиста вплоть до национального отбора на «Евровидение».

«Конечно, я переживал, что может что-то пойти не так, что я могу не пройти абсолютно, потому что ребята были действительно сильные», — поделился своими ощущениями IVAN.

Более того, как рассказывает певец, во время записи композиций или просмотра своих выступлений он очень придирчив к себе, и ему постоянно не нравится свое звучание.

«Вот тут я молодец» — такого у меня точно нет. А потом переслушиваю много-много-много лет спустя и думаю, что все-таки здорово», — с улыбкой на лице говорит IVAN.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, как IVAN попал на «Евровидение».

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