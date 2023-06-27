Появились кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ Oshkosh

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Появилось видео подрыва американского бронеавтомобиля Oshkosh в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Löb; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Подобные машины обычно используют для высадки пехоты.

Недалеко от поселка Новодонецкое отгремело масштабное сражение — подразделения армии России выстояли под натиском колонн западной техники. Теперь настало время собирать трофеи — а их огромное количество: от американских бронеавтомобилей до методичек по оказанию первой помощи. Все увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Южнодонецкий фронт, линия боевого соприкосновения на стыке ДНР и Запорожской области. Вся дорога в пыли — навстречу идет тяжелая техника: только отработали по противнику, а мы сворачиваем в сторону поселку Новодонецкое.

Российские военнослужащие смогли отстоять этот небольшой, но стратегически важный плацдарм, хотя им было непросто в этом недавнем сражении. Пришлось отбиваться от роты наемников и колонн западной техники, но наши бойцы были готовы к обороне.

Вот эти кадры: американский бронеавтомобиль Oshkosh, шедший во главе группы, подрывается на мине. Это нарушает строй — техника врага попадает в ловушку.

Осматриваем западный образец: на капоте — защитная ткань от осколков, что-то наподобие кевлара. На номере — трезубец, два из четырех колес пробиты, в кабине находится инструкция по оказанию медпомощи.

Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты — в заднем кузове поместятся еще минимум шестеро. Захватить вражеский трофей удалось 40-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Командир танковой роты герой России Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с поля боя. Он уже изучил машину — говорит, у нее много минусов.

«Изучил технику: она настолько убогая, у них электрооборудование, при осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться», — отметил он.

Да и поведение боевиков, мягко говоря, удивительное. Они бросили на поле боя и броневик, и своих раненых сослуживцев: часть убежала, остальные сдались.

Наши бойцы пока думают, где применить трофейный образец: или разберут на запчасти, или используют на фронте. У хваленого американского бронеавтомобиля одна проблема — аккумулятор не заводится.

Тема:
Украинское контрнаступление
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