Появились кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ Oshkosh
Появилось видео подрыва американского бронеавтомобиля Oshkosh в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Löb; 5-tv.ru
Подобные машины обычно используют для высадки пехоты.
Недалеко от поселка Новодонецкое отгремело масштабное сражение — подразделения армии России выстояли под натиском колонн западной техники. Теперь настало время собирать трофеи — а их огромное количество: от американских бронеавтомобилей до методичек по оказанию первой помощи. Все увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
Южнодонецкий фронт, линия боевого соприкосновения на стыке ДНР и Запорожской области. Вся дорога в пыли — навстречу идет тяжелая техника: только отработали по противнику, а мы сворачиваем в сторону поселку Новодонецкое.
Российские военнослужащие смогли отстоять этот небольшой, но стратегически важный плацдарм, хотя им было непросто в этом недавнем сражении. Пришлось отбиваться от роты наемников и колонн западной техники, но наши бойцы были готовы к обороне.
Вот эти кадры: американский бронеавтомобиль Oshkosh, шедший во главе группы, подрывается на мине. Это нарушает строй — техника врага попадает в ловушку.
Осматриваем западный образец: на капоте — защитная ткань от осколков, что-то наподобие кевлара. На номере — трезубец, два из четырех колес пробиты, в кабине находится инструкция по оказанию медпомощи.
Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты — в заднем кузове поместятся еще минимум шестеро. Захватить вражеский трофей удалось 40-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
Командир танковой роты герой России Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с поля боя. Он уже изучил машину — говорит, у нее много минусов.
«Изучил технику: она настолько убогая, у них электрооборудование, при осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться», — отметил он.
Да и поведение боевиков, мягко говоря, удивительное. Они бросили на поле боя и броневик, и своих раненых сослуживцев: часть убежала, остальные сдались.
Наши бойцы пока думают, где применить трофейный образец: или разберут на запчасти, или используют на фронте. У хваленого американского бронеавтомобиля одна проблема — аккумулятор не заводится.
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