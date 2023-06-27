Стало известно о попытках США вербовать российских дипломатов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Зампостпреда РФ при ООН Заболоцкая: спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов

Стало известно о попытках США вербовать российских дипломатов

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Semansky

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Представители американских спецслужб используют различные методы, в том числе агитационные листовки.

Спецслужбы США в последнее время все чаще стали пытаться вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.

«Продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов», — сказала она во время заседании комитета по сношениям со страной пребывания.

Она пояснила, что все чаще к российским дипломатам стали подходить на улице и в аэропорту, пытаться завязать диалог и установить контакт. Кроме того, американские спецслужбы пользуются контекстной рекламой в социальных сетях, поисковых системах с призывами начать сотрудничество с ФБР. Также у здания постпредства, жилого комплекса и по всему маршруту следования дипломатов от дома до работы расклеиваются агитационные листовки.

«В таких условиях должны работать дипломаты при ООН», — возмутилась Заболоцкая.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса подозреваемых в покушении на руководство Запорожский области.

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