Опубликовано видео допроса подозреваемых в покушении на руководство Запорожский области

ФСБ опубликовало видео с допросом подозреваемых в покушении на руководителей Запорожской области. Среди них оказался исполнитель диверсионно-террористического акта и его пособница. Оба задержаны.

Как рассказали в российской спецслужбе, теракты на территории региона пыталась организовать военная разведка Украины. Для этого одна из ее сотрудниц завербовала двух жителей Бердянска.

«В начале 2023 года через социальные сети на меня вышла девушка, которая представилась Александрой. Она сообщила о своей принадлежности к разведке минобороны Украины. При этом она предложила оказать содействие в интересах Украины. Я согласился», — признался исполнитель.

По словам мужчины, сотрудница украинской разведки поручила ему проследить за представителем военно-гражданской администрации Запорожской области и убить его, подорвав автомобиль. Для этого подозреваемому дали взрывчатку, а также инструкции для сборки взрывного устройства.

Взрывчатку мужчине передала пожилая жительница Запорожской области, завербованная украинской разведкой. Использовался «тайниковый метод».

«Александра сообщила мне, что банки (со взрывчатым веществом. — Прим. ред.) нужно будет передать человеку через укромное место. Для передачи банок я выбрала укромное место по своей улице — возле магазина, в мусорном баке», — рассказала пожилая пособница террориста.

Сотрудник ФСБ отметил, что чаще всего украинским спецслужбам удается завербовать людей, которые имеют родственников, имущество и финансовые обязательства на контролируемых Киевом территориях. Для вербовки используются социальные сети.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности того, как ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области.