Путин: армия и народ не были с мятежниками

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 44 0

Глава государства считает, что именно люди сыграли определяющую роль в развитии ситуации.

Путин: армия и народ не были с мятежниками

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Российская армия и население страны не были на стороне организаторов мятежа. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время выступления на Соборной площади.

«Определяющую роль в стабилизации обстановки, люди, которых втянули в мятеж, вы видели, что армия, народ — не с ними», — прокомментировал он.

Глава государства выступает на территории Кремля перед сотрудниками Минобороны, ФСБ и других силовых и правоохранительных ведомств РФ, которые принимали участие в сдерживании мятежа. В своей речи Путин подчеркнул, что военнослужащие фактически помогли предотвратить гражданскую войну в РФ.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что Минобороны нанесло удар по его подразделениям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве данные сообщения опровергли и назвали провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что корреспондент «Известий» показал обстановку на территории Кремля.

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