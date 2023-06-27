Путин: армия и народ не были с мятежниками
Глава государства считает, что именно люди сыграли определяющую роль в развитии ситуации.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российская армия и население страны не были на стороне организаторов мятежа. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время выступления на Соборной площади.
«Определяющую роль в стабилизации обстановки, люди, которых втянули в мятеж, вы видели, что армия, народ — не с ними», — прокомментировал он.
Глава государства выступает на территории Кремля перед сотрудниками Минобороны, ФСБ и других силовых и правоохранительных ведомств РФ, которые принимали участие в сдерживании мятежа. В своей речи Путин подчеркнул, что военнослужащие фактически помогли предотвратить гражданскую войну в РФ.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что Минобороны нанесло удар по его подразделениям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве данные сообщения опровергли и назвали провокацией.
Ранее 5-tv.ru писал, что корреспондент «Известий» показал обстановку на территории Кремля.
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