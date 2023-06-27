Корреспондент «Известий» показал обстановку на территории Кремля

Президент готовится выступить на Соборной площади.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
На территории московского Кремля находится много представителей силовых структур и правоохранителей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин с места событий.
На предоставленных журналистом кадрах видно, что попасть на территорию центральной столичной достопримечательности сложно из-за большого скопления людей в форме.
«Очень много силовиков, и МЧС, и полиции, и ОМОНа, и инспекторы ГИБДД», — прокомментировал Трушнин.
Сотрудники силовых ведомств выстраиваются в ровные колонны возле Манежа и группами проходят на территорию Кремля. На Соборной площади каждое ведомство занимает отдельную зону.
Ожидается, что в Кремле сегодня состоится мероприятие с участием президента РФ Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава государства обратится к Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, сотрудники которых обеспечивали порядок во время попытки мятежа в РФ.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил военное ведомство РФ в ударе по его подразделению и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В Минобороны его сообщение опровергли, назвав провокацией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.
- 27 июн
- Росгвардии могут передать танки после ситуации с ЧВК «Вагнер»
- 27 июн
- Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
- 27 июн
- Путин: армия и народ не были с мятежниками
- 27 июн
- Путин: военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну
- 27 июн
- «Были гарантии»: Песков ответил, почему закрыли уголовное дело в отношении Пригожина
- 27 июн
- Песков анонсировал выступление Путина на Соборной площади в Москве
- 27 июн
- «Отечество одно»: Лукашенко о реакции Белоруссии на события в России
- 27 июн
- Технику ЧВК «Вагнер» передадут в подразделения ВС РФ
- 27 июн
- Лукашенко привел армию Белоруссии в полную боеготовность на фоне событий в РФ
- 27 июн
- ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже в России
Читайте также
43%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?