Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
Глава государства поблагодарил весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб.
Фото, видео: 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин, выступая на Соборной площади в Москве, попросил почтить минутой молчания погибших в день мятежа, 24 июня.
«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи летчики, они с честью выполнили свой долг. Прошу почтить их память минутой молчания», — заявил Путин.
Также глава государства добавил, что решимость и мужество военных РФ сыграли огромную и даже определяющую роль в стабилизации обстановки. Путин поблагодарил весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за отвагу, доблесть и верность народу России.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну.
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