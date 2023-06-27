Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 76 0

Глава государства поблагодарил весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Президент России Владимир Путин, выступая на Соборной площади в Москве, попросил почтить минутой молчания погибших в день мятежа, 24 июня.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи летчики, они с честью выполнили свой долг. Прошу почтить их память минутой молчания», — заявил Путин.

Также глава государства добавил, что решимость и мужество военных РФ сыграли огромную и даже определяющую роль в стабилизации обстановки. Путин поблагодарил весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за отвагу, доблесть и верность народу России.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну.

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