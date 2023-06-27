Путин: военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну
Бойцы в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну, обеспечили безопасность важных объектов и прочность тыла. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на Соборной площади в Москве.
Он отметил, что военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос.
«Вы защитили свою жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически, остановили гражданскую войну», — отметил Путин.
Он также добавил, что силовики действовали четко и слаженно, делом доказали свою верность народу и воинской присяге. За что российский лидер выразил благодарность всем военным и сотрудникам силовых ведомств, вставших на защиту страны.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, попыткой мятежа враги пытались взять реванш за неудачи контрнаступления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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