Росгвардии могут передать танки после ситуации с ЧВК «Вагнер»

Вопрос уже был поднят для обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Росгвардия может быть оснащена тяжелым вооружением, в частности танками, после событий в РФ. Об этом на Соборной площади сообщил корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину директор национальных войск Виктор Золотов.
Директор Росгвардии отметил, что вопрос уже был поднят для обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным и был урегулирован.
Накануне, 26 июня, Владимир Путин провел совещание с представителями силовых ведомств. Руководитель Росгвардии также присутствовал в зале. Кроме того, в мероприятии приняли участие генпрокурор страны Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что Минобороны нанесло удар по его подразделениям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве данные сообщения опровергли и назвали провокацией.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну.
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