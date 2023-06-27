Росгвардии могут передать танки после ситуации с ЧВК «Вагнер»

Росгвардия может быть оснащена тяжелым вооружением, в частности танками, после событий в РФ. Об этом на Соборной площади сообщил корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину директор национальных войск Виктор Золотов.

Директор Росгвардии отметил, что вопрос уже был поднят для обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным и был урегулирован.

Накануне, 26 июня, Владимир Путин провел совещание с представителями силовых ведомств. Руководитель Росгвардии также присутствовал в зале. Кроме того, в мероприятии приняли участие генпрокурор страны Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что Минобороны нанесло удар по его подразделениям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве данные сообщения опровергли и назвали провокацией.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну.