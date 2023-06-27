«Безумие и жестокость»: Илон Маск раскритиковал слова Грэма в адрес россиян

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 68 0

Илон Маск назвал безумием и жестокостью слова сенатора США Грэма об убийстве русских

«Безумие и жестокость»: Илон Маск раскритиковал слова Грэма в адрес россиян

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Высказывания американского сенатора очень понравились украинскому президенту. Но озвучивал ли он их на самом деле?

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск с критикой отреагировал на заявления сенатора США Линдси Грэма об истреблении россиян. Директор компании Tesla считает, что подобные высказывания безумны и жестоки.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне опубликовал видео, на которых Грэм озвучивает мысль, якобы Соединенные Штаты никогда не тратили деньги настолько удачно — инвестиции Вашингтона способствуют гибели русских людей.

Ряд СМИ опроверг правдивость ролика. Ресурсы сообщили, что слова были выдернуты из контекста и не следовали в данном порядке.

После американский предприниматель Дэвид Сакс в своей социальной сети упомянул фразу, которую приписали Грэму. В комментариях к публикации в Twitter Иллон Маск оставил свой ответ.

«Было безумием и жестокостью с его (Грэма. — Прим. ред.) стороны сказать такое», — написал он Саксу.

В МИД РФ также отреагировали на слова американского сенатора. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что даже речи немецких фашистов не отличались таким уровень жестокости и цинизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сообщил об основаниях для политического приглашения Киева в НАТО.

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