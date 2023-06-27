«Костяк руководства»: Путин рассказал о формировании командования ВС РФ

Глава государства провел личную встречу с принимавшими участие в сдерживании мятежа военнослужащими.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «костяк» руководства Вооруженных сил РФ должен формироваться из проявляющих себя в боевой работе военнослужащих. Своим мнением он поделился с сотрудниками правоохранительных ведомств и силовых структур в Кремле.

По словам Путина, он уже неоднократно говорил о своих рекомендациях по выбору командующих Вооруженными силами РФ. В беседе с военнослужащими он снова подчеркнул свою позицию.

«Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, — и должен формироваться в ближайшем будущем, на перспективу, костяк руководства»,— прокомментировал глава государства.

Путин отметил, что такой порядок действий должен быть применим и для формирования руководства авиационных подразделений.

Президент в заключение добавил, что заслуги военных, которые поспособствовали сдерживанию мятежа в РФ, были оценены государством. По словам Путина, они будут удостоены госнаград.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.