Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 10 0

Бойцов частной военной компании часто называют «музыкантами». Однако обнародованные находки указали на их сходство с геймерами.

Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

В ходе обыска в «Вагнер Центре» на Зольной улице в Санкт-Петербурге удалось изъять награды участникам специальной военной операции (СВО), беспилотники и более 12 миллионов рублей наличными. Кроме того, были обнаружены интересные гаджеты — компьютеры, джойстики, миниробот и очки дополненной реальности. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Обыск в здании был проведен 24 июня в рамках возбужденного в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина дела о мятеже (на сегодняшний день оно прекрщано. — Прим. ред.). Были ли обнаружены какие-либо обличающие документы — неизвестно.

Кроме прочего, в «Вагнер Центре» хранились системы взлома радиосвязи и составляющие части противотанковой управляемой ракеты. Все находки изымались сотрудниками для передачи на дальнейшую проверку в следственную службу ФСБ по 47 региону.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по позициям его военных и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В оборонном ведомстве опровергли данные об атаке и назвали происходящее провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер» Пригожину.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
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