Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

Как прошел разговор президента Белоруссии с основателем частной военной компании?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что было главным условием для основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он уточнил, что предупреждение было выдвинуто при разговоре во второй или третий раз. При этом Пригожин, по словам белорусского лидера, уже был готов согласиться на отступление.

«Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: „Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно (не нарочно) убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, — все, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду“. Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я Вам клянусь, что этого не будет», — говорил Лукашенко.

Также он добавил, что после нескольких попыток уговоров, Пригожин, все-таки, отказался от своих требований и поклялся, что у него такой цели никогда не было и не будет.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Владимир Путин затем в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Пригожин сказал Лукашенко по телефону.