Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 229 0

Лукашенко заявил, что главное условие для Пригожина было — никаких убийств

Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Как прошел разговор президента Белоруссии с основателем частной военной компании?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что было главным условием для основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он уточнил, что предупреждение было выдвинуто при разговоре во второй или третий раз. При этом Пригожин, по словам белорусского лидера, уже был готов согласиться на отступление.

«Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: „Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно (не нарочно) убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, — все, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду“. Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я Вам клянусь, что этого не будет», — говорил Лукашенко.

Также он добавил, что после нескольких попыток уговоров, Пригожин, все-таки, отказался от своих требований и поклялся, что у него такой цели никогда не было и не будет.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Владимир Путин затем в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Пригожин сказал Лукашенко по телефону.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
27 июн
Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны
27 июн
«Разговор — эйфория»: что Пригожин сказал Лукашенко по телефону
27 июн
«Хотите перекантоваться — поможем»: Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в республику
27 июн
«Давай поговорим»: как Лукашенко призвал Путина не торопиться с решением по ЧВК «Вагнер»
27 июн
«Костяк руководства»: Путин рассказал о формировании командования ВС РФ
27 июн
Путин: содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
27 июн
Путин: особую роль в подавлении мятежа сыграли военные Минобороны
27 июн
Росгвардии могут передать танки после ситуации с ЧВК «Вагнер»
27 июн
Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
27 июн
Путин: армия и народ не были с мятежниками
+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

18:33
Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны
18:09
Временный поверенный в делах Израиля был вызван в МИД России
18:08
«Присыпают землей»: украинский пленный сообщил о судьбе убитых боевиков ВСУ
18:08
Могут собрать с закрытыми глазами: зачем в России студентов учат управлять дронами
17:59
Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер» Пригожину
17:59
Ксения Бородина назвала отвратительную вещь, которую все мужчины делают в постели

Сейчас читают

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров
«Я изначально ей не верил»: прольет ли четвертая экспертиза свет на гибель Картрайта
«Масса осложнений»: какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео