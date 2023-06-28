Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию Бербок речью Путина
Внезапному появлению президента на экране предшествовала дискуссия о ситуации в России. Это дело рук хакеров?
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix внезапно прервало появившееся на экране выступление президента РФ Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Запись эфира опубликована на YouTube-канале СМИ.
Бербок выступала вместе с коллегой из ЮАР Наледи Пандор. Однако к удивлению зрителей на экране вместо них появился российский лидер. При этом трансляция шла без закадрового перевода, спустя некоторое время она прервалась и не возобновлялась.
Появлению Путина на экране предшествовала дискуссия министров о ситуации в России, сообщает РИА Новости. Было ли это дело рук хакеров, не уточняется.
Бербок же эти события назвала внутренним делом страны.
Ранее, писал 5-tv.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен недооценивать Россию.
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