Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию Бербок речью Путина

Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix внезапно прервало появившееся на экране выступление президента РФ Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Запись эфира опубликована на YouTube-канале СМИ.

Бербок выступала вместе с коллегой из ЮАР Наледи Пандор. Однако к удивлению зрителей на экране вместо них появился российский лидер. При этом трансляция шла без закадрового перевода, спустя некоторое время она прервалась и не возобновлялась.

Появлению Путина на экране предшествовала дискуссия министров о ситуации в России, сообщает РИА Новости. Было ли это дело рук хакеров, не уточняется.

Бербок же эти события назвала внутренним делом страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен недооценивать Россию.