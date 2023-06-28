Столтенберг: НАТО не должна недооценивать Россию после попытки мятежа

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

При этом генсек альянса назвал эти события внутренним делом страны.

Столтенберг: НАТО не должна недооценивать Россию после попытки мятежа

Фото: www.globallookpress.com / Karbinov Anatoly

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Произошедший в России мятеж не должен стать поводом для недооценки НАТО потенциала России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с лидерами ряда государств-членов в Гааге.

«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России», — отметил политик.

Генсек при этом уточнил, что Североатлантический альянс должен и впредь максимально поддерживать Украину, передает ТАСС. Это, по его мнению, позволит ВСУ «занять как можно больше территорий и тем самым усилить переговорную позицию Киева».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по позициям его военных и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В оборонном ведомстве опровергли данные об атаке и назвали происходящее провокацией.

После президент страны Владимир Путин затем в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации мирным путем.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже в России.

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Мятеж ЧВК Вагнер
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