Стало известно о предъявлении Трампом иска к обвинившей его в изнасиловании журналистке
Bloomberg: Трамп подал в суд на журналистку Кэрролл из-за обвинений в изнасиловании
Фото: Reuters / JONATHAN DRAKE
Политик считает, что ее действия нанесли удар по его репутации.
Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд к писательнице и журналистке Джин Кэрролл за обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Бывший президент во вторник вечером подал встречный иск, обвиняя Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию, публично обвинив его в изнасиловании», — говорится в материале.
При этом в прошлом месяце Кэрролл подала заявление в суд Манхэттена с просьбой существенно увеличить сумму денежной компенсации от Трампа.
Еще в 2019 году Джин обвинила Трампа в попытке изнасилования, которую он якобы совершил в 1990-е годы. Сам политик, как и сейчас, опроверг обвинения и назвал их ложными. По его мнению, Кэрролл таким способом хотела увеличить продажи своей книги.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о попытке обвинителя подкупить адвоката по делу Трампа. Защита политика официально обратились к спецпрокурору Джеку Смиту с требованием приостановить производство по делу бывшего хозяина Белого дома.
Это не единственные судебные разбирательства Трампа. Ранее экс-президенту США предъявили обвинения из 37 пунктов по делу о секретных документах. В совокупности ему грозит до 400 лет тюрьмы.
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