Сильный пожар на складе с резиной в Ростовской области локализовали

Сильный пожар, вспыхнувший на складе с резиной в Ростовской области, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло в помещении на хуторе Ленина Аксайского района. В тушении было задействовано 53 человека и 19 единиц техники. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров в 21:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске молния стала причиной сильного пожара в жилой пятиэтажке. Огнем была охвачена кровля здания, а это почти две тысячи квадратных метров.