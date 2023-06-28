Сильный пожар на складе с резиной в Ростовской области локализовали

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Огонь успел охватить 400 квадратных метров.

Сильный пожар на складе с резиной в Ростовской области локализовали

Фото: МЧС РФ

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Сильный пожар, вспыхнувший на складе с резиной в Ростовской области, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону. 

Возгорание произошло в помещении на хуторе Ленина Аксайского района. В тушении было задействовано 53 человека и 19 единиц техники. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров в 21:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске молния стала причиной сильного пожара в жилой пятиэтажке. Огнем была охвачена кровля здания, а это почти две тысячи квадратных метров. 

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