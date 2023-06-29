Как будет развиваться туризм в России? Итоги поездки Путина в Дербент
Корреспондент «Известий» рассказал про итоги поездки Путина в Дагестан
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Глава государства провел в Дагестане совещание на соответствующую тему.
Российских мусульман Владимир Путин поздравлял вчера в стенах одной из самых древних мечетей в мире, расположенной в Дагестане. Президент приехал в республику, чтобы провести совещание по развитию туризма на Северном Кавказе и, конечно, не мог оставить без внимания самые знаковые места региона.
Дагестан в последнее время вообще бьет рекорды по числу отдыхающих. И Владимир Путин оттуда уехал не с пустыми руками. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Вахницкого.
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