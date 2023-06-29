Как будет развиваться туризм в России? Итоги поездки Путина в Дербент

Эфирная новость 27 0

Корреспондент «Известий» рассказал про итоги поездки Путина в Дагестан

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства провел в Дагестане совещание на соответствующую тему.

Российских мусульман Владимир Путин поздравлял вчера в стенах одной из самых древних мечетей в мире, расположенной в Дагестане. Президент приехал в республику, чтобы провести совещание по развитию туризма на Северном Кавказе и, конечно, не мог оставить без внимания самые знаковые места региона.

Дагестан в последнее время вообще бьет рекорды по числу отдыхающих. И Владимир Путин оттуда уехал не с пустыми руками. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Вахницкого.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

4:05
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей
3:53
Киркоров расплакался из-за подаренного портрета с его изображением в императорской короне
3:36
Как будет развиваться туризм в России? Итоги поездки Путина в Дербент
3:20
Виктория Боня решилась на пластическую операцию: «Нашла хирурга Беллы Хадид»
3:15
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Дыра в асфальте и лужа крови: кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео