Беллуччи призналась в романе с Тимом Бертоном: «Начинается еще одно приключение»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

Актриса Моника Белуччи подтвердила роман с режиссером Тимом Бертоном

Беллуччи призналась в романе с Тимом Бертоном: «Начинается еще одно приключение»

Фото: www.globallookpress.com / Maks Him

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Знаменитость открыто заявила о своей любви и больших надеждах.

Две когда-то идеальные звездные пары распались, чтобы появилась третья. Моника Белуччи давно не избранница Венсана Касселя. Ее новый возлюбленный режиссер Тим Бертон — уже не муж своей музы Хелены Бонем Картер. Долгое время неожиданный роман Бертона и Белуччи оставался только слухом или неподтвержденной записью в светской хронике. Но актриса все же решилась сообщить миру, что обрела личное счастье.

Слухи об отношениях 58-летней артистки и 64-летнего кинематографиста зазвучали в начале этого года. Из замечали вместе на мероприятиях и свиданиях, но официальных заявлений не поступало. Предполагалось, что селебрити сблизились после кинофестиваля имени братьев Люмьер, который прошел осенью 2022-го. Впервые о своих чувствах Белуччи заявила в интервью французскому журналу Elle.

«Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю этого человека. Я люблю его. Теперь я собираюсь встречаться с режиссером. Начинается еще одно приключение», — сказала актриса.

Белуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо четыре года. На съемках фильма «Квартира» она познакомилась со вторым мужем Венсаном Касселем, их пара вдохновляла режиссеров и вызывала восхищение фанатов. Вместе артисты прожили 14 лет, у них родились дочери Дева и Леони, но в 2013-м они развелись.

Сообщалось, что супруги всегда жили раздельно и даже не имели общей компании друзей, предпочитая полную свободу. Что именно стало поводом для разрыва, они так и не рассказали. В 2018 году Кассель женился на модели Тине Кунаки, разница в возрасте в 30 лет не помешала ни свадьбе, ни появлению на свет дочери Амазони. Этот брак продлился пять лет. В 2023-м прозвучало официальное объявление о расставании.

Хелена Бонем Картер и Тим Бертон прожили вместе 13 лет, у них двое наследников — дочь Нелл и сын Билл. Крестным отцом ребят стал друг семьи актер Джонни Депп. Семья распалась в 2014 году, но между бывшими сохранились добрые отношения. В 2018-и стало известно о романтических отношениях 57-летней Картер с 32-летним писателем и преподавателем литературы и искусства Рэем Хольмбоэ.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему распался союз Хелен Бонэм Картер и Тима Бертона.

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