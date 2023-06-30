Вышел новый трейлер второй части «Дюны» с Кристофером Уокеном и Тимоти Шаламе

Опубликован новый трейлер второй части фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнёва. Трехминутный ролик, вкратце рассказывающий о сюжетных поворотах ленты, появился на YouTube-канале компании Warner Bros. Очередная часть франшизы снята по мотивам популярного романа Фрэнка Герберта. Группа работала на площадках в Италии, Венгрии, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах с июля по декабрь 2022 года.

В новом фильме появятся герои из первой части — леди Джессика Атрейдес в исполнении Ребекки Фергюсон, Гурни Халлек, его сыграл Джош Бролин), барон Владимир Харконнен (Стеллан Скарсгард) и Стиллгар (Хавьер Бардем). Появились и новые герои. В актерском составе свежей «Дюны» отметились Остин Батлер, переживающая пик востребованности Флоренс Пью, француженка Леа Сейду и ветеран Голливуда Кристофер Уокен в роли императора Шаддама IV.

По сюжету герцог Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе будет воплощать план мести за отца, погибшего при вторжении клана Харконненов на песчаную планеты Арракис. Юноша продолжит завоевывать доверие фременов и укреплять свой статус их предводителя. Красавица Зендея, сыгравшая девушку из племени по имени Чани, будет поддерживать герцога, станет его верной спутницей и, возможно, возлюбленной.

Первый фильм франшизы «Дюна» мир увидел 2021 году. Поклонники романа и прошлых экранизаций высказывались о нем неоднозначно, однако кинокритики высоко оценили картину. Лента получила шесть статуэток «Оскар» за работу постановщиков, операторов, звукорежиссеров и монтажеров, а также монтаж и саундтрек. Мировые сборы составили более 402 миллионов долларов, на съемки были потрачены 165 миллионов.

Стеллан Скарсгард проводил в гримерной по семь часов перед выходом на площадку, чтобы загримироваться в огромного «носорога» барона Владимира Харконнена. По словам Дени Вильнёва, только образ гигантских песчаных червей Арракиса создавался в течение года. Снять фильм режиссер мечтал с 12 лет, когда впервые прочел произведение Герберта. Мировая премьера второго фильма назначена на 3 ноября.

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