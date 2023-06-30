Массовые беспорядки во Франции: что известно к этому часу

Массовые беспорядки во Франции вышли из-под контроля и перекинулись на соседнюю Бельгию. Уличные протесты начались в районах Брюсселя, где в основном проживают выходцы из Северной Африки, Турции и Марокко. Мигранты поджигают машины и громят магазины, забрасывают камнями наряды полиции, которые пытаются утихомирить толпу. Десятки человек арестованы. Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы.

В самой Франции беспорядки не прекращаются уже третий день. По разным данным, число задержанных приближается к трем сотням. Мигранты продолжают устраивать поджоги. Из-за протестов в Лионе запретили продажу пиротехники и бензина в канистрах. Ограничительные меры введены ещё в нескольких городах.

В сети появилось видео того самого выстрела, который привел к демаршам. Видно, как сотрудник патрульной службы навел оружие над семнадцатилетним водителем. А когда тот дал по газам — страж порядка открыл огонь. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, стрелявший в темнокожего мигранта полицейский попросил прощения у семьи молодого человека. Повлияло ли это на ситуацию — знает наш корреспондент Анастасия Рикеза. Все подробности — в ее репортаже.