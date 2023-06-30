Массовые беспорядки во Франции: что известно к этому часу

Эфирная новость 29 0

Страна буквально погрузилась в хаос. Протесты вышли за пределы границ государства и перекинулись на соседнюю Бельгию.

Фото, видео: Reuters / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Массовые беспорядки во Франции вышли из-под контроля и перекинулись на соседнюю Бельгию. Уличные протесты начались в районах Брюсселя, где в основном проживают выходцы из Северной Африки, Турции и Марокко. Мигранты поджигают машины и громят магазины, забрасывают камнями наряды полиции, которые пытаются утихомирить толпу. Десятки человек арестованы. Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы.

В самой Франции беспорядки не прекращаются уже третий день. По разным данным, число задержанных приближается к трем сотням. Мигранты продолжают устраивать поджоги. Из-за протестов в Лионе запретили продажу пиротехники и бензина в канистрах. Ограничительные меры введены ещё в нескольких городах.

В сети появилось видео того самого выстрела, который привел к демаршам. Видно, как сотрудник патрульной службы навел оружие над семнадцатилетним водителем. А когда тот дал по газам — страж порядка открыл огонь. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, стрелявший в темнокожего мигранта полицейский попросил прощения у семьи молодого человека. Повлияло ли это на ситуацию — знает наш корреспондент Анастасия Рикеза. Все подробности — в ее репортаже.

+15° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

9:16
«Плакала, но это сделало меня сильнее»: как Люся Чеботина реагирует на хейт
9:02
«Прикована к постели»: стали известны подробности о состоянии здоровья Мадонны
8:49
Массовые беспорядки во Франции: что известно к этому часу
8:35
Пластический хирург Киркорова продолжит работу над его телом: «Удлинили и укоротили»
8:21
Конгрессвумен США Тейлор Грин назвала армию Украины нацистской
8:07
Объелись токсичных водорослей: в США морские львы покусали отдыхающих на пляже

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Как тараканы или клопы»: Васильева раскрыла секрет сбежавших из России артистов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео