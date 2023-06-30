«В стиле Саманты»: Ким Кэтролл возвращается в сериале «Секс в большом городе»

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Аделина Ким
Аделина Ким 12 0

Ким Кэтролл объяснила, как ее уговорили вернуться к роли Саманты в продолжении сериале «Секс в большом городе»

«В стиле Саманты»: Ким Кэтролл возвращается в сериале «Секс в большом городе»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/John Palmer

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Звезда появится в конце второго сезона.

Актриса Ким Кэтролл приняла участие в шоу The View. Там она решила порадовать поклонников и призналась, что вернется к знаменитой роли Саманты из сериала «Секс в большом городе». Несмотря на долгое сопротивление она все же получила камео в продолжении сериала, которое выйдет под названием «И просто так».

Знаменитость рассказала, что с ней на связь вышел глава HBO и предложил снова попробовать. В ответ на согласие звезда настояла на том, чтобы к работе вернулась художник по костюмам Патриша Филд.

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998 г.

«Интересная ситуация, когда тебе звонит глава HBO со словами: „Что мы можем сделать?“ И я такая: „Хм… Позвольте мне проявить креатив“. Одной из таких вещей стало решение вернуть Патришу Филд. Просто я подумала, что если собираюсь вернуться, то это необходимо сделать в стиле Саманты. Я должна этого добиться несмотря ни на что, и мы сделали это», — отмечает актриса.

Ожидается, что Саманта появится на экране в конце второго сезона «И просто так».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились звезды «Секса в большом городе» за 20 лет и какие делали операции.

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