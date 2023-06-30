Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Димы из Свердловской области
У мальчика ДЦП. Больше всего ребенок мечтает научиться ходить.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю семилетнего Димы из Свердловской области.
У мальчика — ДЦП. Для разработки ног, приходится часами заниматься на специальных тренажерах. Но мышцы не выдерживают. Чтобы их расслабить и начать восстановление — нужна операция, стоимостью в миллион 17 тысяч рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму. За сутки вы перечислили три миллиона 290 тысяч 997 рублей. Большое вам спасибо!
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