Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Димы из Свердловской области

Эфирная новость 26 0

У мальчика ДЦП. Больше всего ребенок мечтает научиться ходить.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю семилетнего Димы из Свердловской области.

У мальчика — ДЦП. Для разработки ног, приходится часами заниматься на специальных тренажерах. Но мышцы не выдерживают. Чтобы их расслабить и начать восстановление — нужна операция, стоимостью в миллион 17 тысяч рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму. За сутки вы перечислили три миллиона 290 тысяч 997 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
29 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дмитрия
23 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Семена из Новосибирска
22 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Семена
16 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Полины из Барнаула
15 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Полины Бажановой
9 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Дианы
8 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы
2 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» Екатерины Савиной
1 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Екатерины Савиной
26 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мирабель Гамбарян
+15° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

10:46
Трамп: наступил идеальный момент для переговоров между Россией и Украиной
10:32
«В стиле Саманты»: как Ким Кэтролл уговорили вернуться к культовой роли
10:16
В ЛНР обнаружили массовые захоронения боевиков ВСУ
10:07
Российские военные получили созданную специально для СВО новую форму
9:52
Врачи госпитализировали 12 детей из оздоровительного лагеря в Кузбассе
9:52
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Люся Чеботина рассказала, почему ее песни пропали из эфиров радиостанций: «Вы все узнаете»
«Как тараканы или клопы»: Васильева раскрыла секрет сбежавших из России артистов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео