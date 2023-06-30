Посольство РФ направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить задержание россиянина

Посольство России направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить задержание российского хоккеиста якобы по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выражает Варшаве протест и требует от нее объяснений по данной ситуации.

В пятницу, 30 июня, в Польше был арестован российский хоккеист, игравший в первой лиге, по обвинению в шпионаже в пользу России. Спортсмен якобы выполнял задания в пользу иностранной разведки с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на задержание российского хоккеиста в Польше.