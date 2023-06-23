«Абсолютно необходимо»: Моди предложил способ решения конфликта на Украине

Эфирная новость 22 0

Нарендра Моди в ходе визита в США призвал остановить конфликт на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Страны, считает он, должны сделать все возможное для решения ситуации.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны мира должны сделать все возможное для остановки украинского конфликта.

С таким призывом он выступил на совместной пресс-конференции с Джо Байденом в Белом доме. По словам Моди, главным инструментом должна стать дипломатия.

«Украинский конфликт затронул большинство стран, особенно страны глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо, чтобы все государства объединились в своих усилиях. Индия изначально делала упор на разрешение спора путем диалога и дипломатии», — сказал политик.

Этот визит запомнится нелепым поведением хозяина Белого дома. Сначала Байден приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии, приняв его за американский.

Затем — в обращении к Моди — перепутал его должность и назвал президентом. А после и вовсе схватил премьер-министра за руку во время движения по ковровой дорожке и не оставил места для своей жены Джилл. В финале — уже по традиции — потерялся, не стеснялся задавать вопрос «где мы?» прямо со сцены.

Тема:
Спецоперация
23 июн
В Минобороны сообщили о поражении 93 позиций ВСУ в 102 районах в зоне СВО
23 июн
Задание выполнено: снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ
23 июн
Песков о западном оружии у границ Израиля: «Угроза мировой безопасности»
23 июн
Российские бойцы разоблачили ложь об успехе ВСУ на запорожском направлении
23 июн
Нарышкин рассказал о плане Киева «задушить Донбасс» в карательных целях
23 июн
Нарышкин назвал заблуждением мысли Запада о «сокрушении России силой оружия»
23 июн
ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию
23 июн
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и затем САУ Krab при артдуэли
23 июн
Цель уничтожена: лучшее видео из зоны СВО за день
23 июн
Система ПВО сбила беспилотник над Курском
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

15:17
Лекарство от многих болезней? Опасно ли заклеивать рот на ночь
15:13
«Абсолютно необходимо»: Моди предложил способ решения конфликта на Украине
15:12
ВМС США уличили в оснащении геймпадами атомных подлодок после трагедии с «Титаном»
15:11
ФСБ и МВД раскрыли крупные хищения на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии
15:05
В Минобороны сообщили о поражении 93 позиций ВСУ в 102 районах в зоне СВО
15:05
«Мегера проснулась!»: как Регина Тодоренко воспитывает своих детей

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео