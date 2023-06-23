«Абсолютно необходимо»: Моди предложил способ решения конфликта на Украине

Страны, считает он, должны сделать все возможное для решения ситуации.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны мира должны сделать все возможное для остановки украинского конфликта.

С таким призывом он выступил на совместной пресс-конференции с Джо Байденом в Белом доме. По словам Моди, главным инструментом должна стать дипломатия.

«Украинский конфликт затронул большинство стран, особенно страны глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо, чтобы все государства объединились в своих усилиях. Индия изначально делала упор на разрешение спора путем диалога и дипломатии», — сказал политик.

Этот визит запомнится нелепым поведением хозяина Белого дома. Сначала Байден приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии, приняв его за американский.

Затем — в обращении к Моди — перепутал его должность и назвал президентом. А после и вовсе схватил премьер-министра за руку во время движения по ковровой дорожке и не оставил места для своей жены Джилл. В финале — уже по традиции — потерялся, не стеснялся задавать вопрос «где мы?» прямо со сцены.