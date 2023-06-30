Путин поручил упростить въезд в РФ иностранных инвесторов и специалистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 18 0

Для этого необходимо провести анализ миграционного законодательства.

Путин поручил упростить въезд в РФ иностранных инвесторов и специалистов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Президент России Владимир Путин поручил упростить въезд в страну иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Для этого важно провести анализ миграционного законодательства. Сделать это необходимо правительству до 1 августа.

«По результатам проведения анализа обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедур выдачи виз и получения разрешений на работу», — говорится в перечне поручений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин очень радуется тому, сколько креативных и умных людей живут в нашей стране.

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