«Я не особо любил свой класс»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о выпускном

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 37 0

Митю Фомина в школе дразнили из-за заикания и он мечтал о скорейшем выпускном

«Я не особо любил свой класс»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о выпускном

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Травля будущей звезды в начальной школе развила в нем дух протеста, который ярко проявил себя уже в средних классах.

Митя Фомин хотел скорее окончить школу. Своими воспоминаниями о выпускном певец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

«Я не особо любил свой класс, и мне хотелось скорее школу окончить. Я не пил в то время, не тусовался, но я любил проводить время на танцполе, поэтому скорее всего я танцевал», — рассказал артист.

По признанию Фомина, сейчас он редко общается со своими бывшими одноклассниками. Встречи выпускников певец тоже не посещает. По словам артиста, из-за нехватки времени.

В начальной школе Фомин был центром травли со стороны одноклассников. Как предполагает сам артист, ровесники его не хотели воспринимать из-за инаковости.

«Они (одноклассники) объединились в одну хунту против меня. Возглавил ее парень, с которым я дружил. <…> Естественно мне одному было сложно, я скажу вам честно. Для парня, который при этом еще очень сильно заикался, это было большой-большой проблемой», — делится Фомин.

В средней школе певца самого охватил дух протеста, и он периодически подрывал дисциплину в классе.

«Я сидел за отдельной партой, при этом я неплохо учился, но мне были очень многие вещи непонятны. Я спорил, я был выдворен из класса достаточно часто, мне писали замечания в дневнике, вызывали родителей», — вспоминает артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин раскрыл правду о своем образовании.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Юный гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф разбился на мокрой трассе
18:56
«Задача сделать первый шаг»: как не бросить заниматься спортом на полпути
18:45
«Я не особо любил свой класс»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о выпускном
18:33
«Именно женская история»: стоит ли прятать деньги от партнера в виде заначки
18:20
Зеленский пожаловался на затягивание обучения украинских пилотов управлению F-16
18:04
«Они занимают все мое время»: вдова Юдашкина находит утешение среди внуков

Сейчас читают

«Сожгли кожу и делаем по ней пилинг»: какие фрукты вреднее остальных
«Техосмотр» организма: насколько эффективны вакцины против онкозаболеваний
«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео