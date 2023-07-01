«Я не особо любил свой класс»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о выпускном

Травля будущей звезды в начальной школе развила в нем дух протеста, который ярко проявил себя уже в средних классах.

Митя Фомин хотел скорее окончить школу. Своими воспоминаниями о выпускном певец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

«Я не особо любил свой класс, и мне хотелось скорее школу окончить. Я не пил в то время, не тусовался, но я любил проводить время на танцполе, поэтому скорее всего я танцевал», — рассказал артист.

По признанию Фомина, сейчас он редко общается со своими бывшими одноклассниками. Встречи выпускников певец тоже не посещает. По словам артиста, из-за нехватки времени.

В начальной школе Фомин был центром травли со стороны одноклассников. Как предполагает сам артист, ровесники его не хотели воспринимать из-за инаковости.

«Они (одноклассники) объединились в одну хунту против меня. Возглавил ее парень, с которым я дружил. <…> Естественно мне одному было сложно, я скажу вам честно. Для парня, который при этом еще очень сильно заикался, это было большой-большой проблемой», — делится Фомин.

В средней школе певца самого охватил дух протеста, и он периодически подрывал дисциплину в классе.

«Я сидел за отдельной партой, при этом я неплохо учился, но мне были очень многие вещи непонятны. Я спорил, я был выдворен из класса достаточно часто, мне писали замечания в дневнике, вызывали родителей», — вспоминает артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин раскрыл правду о своем образовании.